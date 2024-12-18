Дайджест дня: серийный Hilux Rangga SUV, кубинские УАЗы и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Индонезийский проект семиместного универсала Toyota Hilux Rangga SUV все же добрался до мелкосерийного производства.
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