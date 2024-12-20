Mash: ФНС закрыла компанию «Философия ненасилия» музыканта Андрея Макаревича

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия» (признано в РФ иностранным агентом), созданное музыкантом Андреем Макаревичем и философом Рубеном Апресяном в январе 2023 года.
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