Алсу добилась ареста части имущества экс-супруга Абрамова

К такому шагу, по словам адвоката, приходят, если боятся, что один из супругов начнет продавать недвижимость В ходе бракоразводного процесса певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова суд принял решение об аресте части их совместно нажитого имущества.
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