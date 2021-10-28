Заноза

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Юлия Витязева: Как заставить обезьяну выпустить из рук гранату

Юлия Витязева: Как заставить обезьяну выпустить из рук гранату

Официальная Украина действительно давно уже перестала понимать русский язык Каждый раз, когда приходят новости об очередном обострении на Донбассе, первое, что уже само собой, буквально подсознательно и автоматом, приходит в голову — попытка наглядно объяснить, насколько в очередной раз цинично Украиной нарушены договорённости, сопоставить потери с обеих сторон, призвать к чему-то мировое сообщество, срочно созвать Совбез ООН и потратить своё красноречие ещё на массу вроде как необходимых, но абсолютно бесполезных вещей.

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Николай
Плюс по всем биологическим лабораториям штатов на их территории, либо после правительственного квартала - штатам: не уберётесь в течение месяца, будет тоже самое!
Дмитрий Гурин
Развалить им "домик с химерами" темной ночью и вся недолга. Хотя такой классный образчик архитектуры испарится.

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