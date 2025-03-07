В Смоленске запретили реализацию товара в магазине «Светофор»

Россельхознадзор снял с продажи килограммы продукции в смоленских «Светофорах» В Смоленске сотрудники Россельхознадзора по согласованию с областной прокуратурой провели внеплановую проверку в сети магазинов «Светофор».
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