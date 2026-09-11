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Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье в выходные

Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье в выходные

Жителей Московской области приглашают присоединиться к экологическим акциям по сбору вторсырья. Мероприятия 12 и 13 сентября проведут волонтеры в нескольких округах, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

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