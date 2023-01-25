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Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но рожала не сама

Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но рожала не сама

Услугами суррогатной матери воспользовалась голливудская актриса Пэрис Хилтон, пишет People. Селебрити и ее муж предприниматель Картер Реум давно хотели стать родителями, поэтому готовились к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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