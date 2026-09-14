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Аргументы недели

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Евродепутат от партии Вагенкнехт: Россия может обосновать удары по немецким заводам нормой Устава ООН

Евродепутат от партии Вагенкнехт: Россия может обосновать удары по немецким заводам нормой Устава ООН

Михаэль фон дер Шуленбург, депутат Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт», предупредил: Россия теоретически может использовать так называемую оговорку о «вражеских государствах» из Устава ООН для обоснования ударов по немецким предприятиям, производящим дальнобойные беспилотники для Украины.

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