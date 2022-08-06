ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 августа 2022 года

Энергетический прогноз на сегодня, седьмое августа две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1221 =Важно ваше желание — идти по Пути Любви, идти за своей Душой, сотворяя вокруг себя лишь прекрасный и волшебный Мир = В каждом действии должны просвечиваться Божественные Цели, тогда голову вы не потеряете и в грязь себя не замараете = В Физическом Плане внутри вас содержатся абсолютно все элементы Материи, какие только могут быть в Природе = Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то за пределами того, что вы уже знаете в совершенстве = Главное, не нужно сравнивать себя с другими, но нужно сравнивать себя с идеалом, который ты сам для себя определил = Духовностью не нужно заниматься, её не нужно развивать, а нужно быть Духовностью и жить в согласии с ней=Если в семье командует женщина, то мужчина теряет психологические качества, которые необходимы главе семейства = Если человек гармоничен внутри и несёт в Душе мир и порядок (поступает по совести), то и внешне всё преображается = Мигрени означают тонкую работу на Ментальном Плане для тех, кто очень рационален, очень привязан к уму=Мы притягиваем к себе вовсе не тех людей, которых хотели бы видеть возле себя, а тех, кто полностью подобен нам = Мы сплотились под эгидой Бога, мы — Единое Творящее Начало! Перед нами — торжества дорога, что Руси Пророки обещали! = Никогда не порти хороший день мыслями о плохом вчерашнем дне.