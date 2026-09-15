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Российские дзюдоисты завоевали пять медалей на Большом шлеме в Будапеште

Российские дзюдоисты завоевали пять медалей на Большом шлеме в Будапеште

Российские дзюдоисты завоевали пять медалей на Большом шлеме в Будапеште СпортпрессаВ столице Венгрии завершился престижный турнир серии Большого шлема по дзюдо, собравший более 500 спортсменов из 67 стран мира.

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