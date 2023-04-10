Аргументы недели

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Украинский политик Тука: ВСУ не обладают оружием, способным изменить ситуацию в пользу Киева

У Вооруженных сил Украины нет тех видов оружия, которые бы позволили Киеву изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения в свою пользу.

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