Отрывок из новых эпизодов «Непобедимого» и интервью с Робертом Киркманом Уж...

Отрывок из новых эпизодов «Непобедимого» и интервью с Робертом КиркманомУже скоро поклонники увидят окончание второго сезона «Непобедимого» из четырех эпизодов, пока же можно посмотреть небольшой отрывок из продолжения с участием главного героя.