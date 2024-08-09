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Театр на Таганке открыл сезон спектаклем — рок-концертом «Желтая стрела»

Театр на Таганке открыл сезон спектаклем — рок-концертом «Желтая стрела»

Театр на Таганке в Москве одним из первых открыл новый сезон. На Сцене на Факельном (бывший театр «АпАРТе») состоялась премьера нового спектакля «Желтая стрела» постановщика Анны Закусовой, которая предлагает взглянуть на экзистенциальную историю о вечном поиске своего места в жизни через призму пластического театра, рок-концерта и стендап-шоу.

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