В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконном обороте немаркированных табачных изделий

«В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четверых обвиняемых в преступлениях, предусмотренных частью шестой статьи 171.
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