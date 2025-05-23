Большинство предпринимателей заявили о сокращении спроса

Около 60% опрошенных предпринимателей сообщили о сокращении физического объема продаж в январе-марте по отношению к тому же периоду прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на Институт экономики роста им.
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