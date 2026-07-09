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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитриев об упразднении должности президента в «Урале»: «Неудачи требуют перемен. Клуб уже долгое время не может выйти в РПЛ»

Экс-хавбек «Урала» Игорь Дмитриев оценил перестановки в руководстве екатеринбургского клуба.  Экс-президент «Урала» Григорий Иванов стал заместителем председателя совета директоров, директором назначен Роман Орещук.

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