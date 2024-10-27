Обновленная «Герань» с «глазиком» поразила энергетический объект противника на Сумщине

Технический прогресс не стоит на месте. Российская оборонка также постепенно развивает отечественную беспилотную авиацию и подстраивает ее под нужды военных с учетом опыта ведущихся на Украине третий год боевых действий.
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