«Плен угрожал командиру дивизии»: танкист рассказал о тяжелом бое в начале СВО

Военнослужащий с позывным «Сапсан», ныне старший офицер отделения боевой подготовки 11-й отдельной танковой бригады группировки войск «Запад», поделился с «Красной звездой» воспоминаниями о тяжелом бое в первые дни специальной военной операции, за который он был награжден орденом Мужества.