Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Плен угрожал командиру дивизии»: танкист рассказал о тяжелом бое в начале СВО

«Плен угрожал командиру дивизии»: танкист рассказал о тяжелом бое в начале СВО

Военнослужащий с позывным «Сапсан», ныне старший офицер отделения боевой подготовки 11-й отдельной танковой бригады группировки войск «Запад», поделился с «Красной звездой» воспоминаниями о тяжелом бое в первые дни специальной военной операции, за который он был награжден орденом Мужества.

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