Где смотреть Барселона – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 16 февраля

В четверг, 16 февраля, сыграют Барселона и Манчестер Юнайтед в рамках Лиги Европы УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».