Прогноз на матч Панэтоликос – Арис 9 ноября 2024 года

БОНУС: фрибет 3 000 ₽ на этот матч по промокоду SPRTS! Фрибет 4 444 ₽ после регистрации по промокоду SPORTS4 В предстоящем 11-м туре турнира «Суперлига» на стадионе «Панэтоликос» встретятся команды «Панэтоликос» и «Арис».