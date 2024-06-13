Собянин предупредил об изменениях в движении транспорта в Москве

В официальном телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина сообщается, что в течение лета будет проведена переразметка на Садовом кольце: там появятся шесть новых разворотов, в том числе перед проспектом Мира и улицей Сретенка.
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