А в споры русских, скандинавов и украинцев, о том, кто основал Киев, лихо врываются армяне с подачи поляков) Польский хронист 15 века Ян Длугош утверждал, что Киев был основан византийским полководцем армянского происхождения Смбатом Багратуни.