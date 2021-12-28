Необычная история

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Спор

Спор

А в споры русских, скандинавов и украинцев, о том, кто основал Киев, лихо врываются армяне с подачи поляков) Польский хронист 15 века Ян Длугош утверждал, что Киев был основан византийским полководцем армянского происхождения Смбатом Багратуни.

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