Почему России не отдают Донбасс? Генерал США случайно проговорился. Раскрыта неудобная правда

В США фактически озвучили то, о чём давно говорили в Москве: Донбасс для Запада — это не только территория, но и ресурсы, а также инструмент геополитического давления.
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