Эксперт рассказала, как вырастить ребенка-билингва

Как родителям вырастить ребенка-билингва, то есть владеющего несколькими языками, и с какими сложностями они могут столкнуться в этом процессе, «Известиям» 25 марта рассказала педагогический дизайнер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Лариса Керова.
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