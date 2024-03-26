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Эксперт рассказала, как вырастить ребенка-билингва

Эксперт рассказала, как вырастить ребенка-билингва

Как родителям вырастить ребенка-билингва, то есть владеющего несколькими языками, и с какими сложностями они могут столкнуться в этом процессе, «Известиям» 25 марта рассказала педагогический дизайнер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Лариса Керова.

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