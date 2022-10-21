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Брэд Питт обсудил создание фильма о «Ф-1» с руководителями команд. Хэмилтон – продюсер проекта

Брэд Питт встретился с руководителями команд «Формулы-1» на Гран-при США. Американский актер обсудил с ними новый фильм, посвященный возрастному пилоту «Ф-1», возвращающемуся к гонкам.

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