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Fox News: Байдена унизили на общем фото АТЭС, неловко поставив в дальний угол

Fox News: Байдена унизили на общем фото АТЭС, неловко поставив в дальний угол

На совместной фотографии лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент США Джо Байден "неловко стоял в дальнем углу", в то время как председатель КНР Си Цзиньпин располагался в самом центре кадра.

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