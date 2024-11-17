Fox News: Байдена унизили на общем фото АТЭС, неловко поставив в дальний угол

На совместной фотографии лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент США Джо Байден "неловко стоял в дальнем углу", в то время как председатель КНР Си Цзиньпин располагался в самом центре кадра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии