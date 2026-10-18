Белоруска Дарья Ткачева набрала 111,590 балла по итогам упражнений с четырьмя предметами и заняла первое место среди сениорок на XXII международном турнире на призы Марины Лобач в Минске.
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