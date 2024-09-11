Росфинмониторинг получит доступ к данным об имуществе граждан без их ведома. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу, которую одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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