Дайджест дня: успехи Ferrari, сварка на Автоторе и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На фоне снижения продаж у ведущих мировых автопроизводителей компания Ferrari продемонстрировала хорошие показатели в 2024 году.
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