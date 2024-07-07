Председатель СК России поручил организовать процессуальную проверку по факту нарушения прав участников долевого строительства в Москве

В сети Интернет размещено видеообращение дольщиков ЖК «Аквилон Митино» к Председателю СК России, в котором сообщается, что застройщиком не исполнены обязательства по выдаче ключей от 943 квартир гражданам.
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