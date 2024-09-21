Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, высказал мнение о том, что рассуждения польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о Крыме выдают его подсознательное стремление восстановить контроль над Западной Украиной, как это было в исторические времена, когда данн.
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