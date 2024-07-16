В Подмосковье врачи спасли трёхлетнего ребёнка с пулей в ухе

В Подмосковье врачам удалось спасти трёхлетнего мальчика, у которого в ухе застряла пуля. Ребёнок нечаянно выстрелил в себя из игрушечного пистолета, в результате чего пуля оказалась в наружном слуховом проходе.
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