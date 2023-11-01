Рынок образовательных сервисов увеличился на 38%

Выручка топ-100 edtech-компаний составила 31,4 млрд руб. по итогам третьего квартала, в целом рынок образовательных сервисов вырос на 38% за этот же период год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на Smart Ranking.
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