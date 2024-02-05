Спикер палаты представителей предрек провал новому проекту помощи Киеву

Законопроект, объединяющий помощь Украине, Израилю и выделение денег на защиту южных границ США, не будет принят, заявил 5 февраля спикер палаты представителей, республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон в соцсети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.