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Спикер палаты представителей предрек провал новому проекту помощи Киеву

Спикер палаты представителей предрек провал новому проекту помощи Киеву

Законопроект, объединяющий помощь Украине, Израилю и выделение денег на защиту южных границ США, не будет принят, заявил 5 февраля спикер палаты представителей, республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон в соцсети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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