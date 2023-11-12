Перлы из фанфиков 57

Источник: https://vk.com/elian_tars_club *** далее пошли гудки повышенного телефона. (До чего же телефон повысили? До портативной радиостанции?) *** но потом резко вспыхнула голову, чтобы отогнать дурные мысли.
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