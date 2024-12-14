“Я увидел Switch 2”: Новая консоль Nintendo предложит уникальные контроллеры и Mario Kar...

“Я увидел Switch 2”: Новая консоль Nintendo предложит уникальные контроллеры и Mario Kart 9 на старте продаж — слухИсточник говорит, что Nintendo официально представит Switch 2 в январе 2025 года — после завершения рождественского сезона, когда ставка делается на увеличение объемов продаж оригинальной Switch.
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