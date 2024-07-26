Развитие наставничества в России обсудят в Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге

Ведущие эксперты в области наставничества встретились сегодня на первом Всероссийском съезде наставников, который пройдет с 26 по 27 июля на базе Федерального технопарка профессионального образования в Калуге.
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