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warontherocks

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Shrinking Buffers: Why Turkey and Israel Are on a Collision Course

Shrinking Buffers: Why Turkey and Israel Are on a Collision Course

When Israeli warplanes struck the Abu al-Duhur airbase in Syria on Aug. 18, 2026, the smoke rose over the demolition of an old geopolitical assumption about the Middle East.

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