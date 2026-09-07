Shrinking Buffers: Why Turkey and Israel Are on a Collision Course

When Israeli warplanes struck the Abu al-Duhur airbase in Syria on Aug. 18, 2026, the smoke rose over the demolition of an old geopolitical assumption about the Middle East.
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