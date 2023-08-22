"Сыты по горло", - в Финляндии крепнут голоса за отказ от вступление в НАТО и возвращение в сферу влияния России

Хотите услышать настроения улиц - обратите внимание на политическую повестку кандидатов в. Впрочем, не важно за что борется политик - депутатское ли это кресло, или президентское - в его предвыборной риторике и обещаниях будут превалировать темы беспокоящие население страны.
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