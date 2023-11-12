Президент Зурабишвили: Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно

Конечно вступят:))), сразу после того, как русские танки дойдут до Ла Манша и Лиссабона, заменят нам гастеров-урюков...

Влад Владимиров

Наивность - это распространенная разновидность идиотизма. Жить одними иллюзиями способны лишь неадекваты. Ничего хорошего не будет у тех, кто уповает на фашизм. На кон ставят это одни лишь дауны и дегенераты.)))