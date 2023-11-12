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Президент Зурабишвили: Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно

Президент Зурабишвили: Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно

Тбилиси, Киев и Кишинев присоединятся к Европейскому союзу одновременно. С соответствующим прогнозом, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступила грузинский президент Саломе Зурабишвили.

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Комментарии
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Светлейший
Конечно вступят:))), сразу после того, как русские танки дойдут до Ла Манша и Лиссабона, заменят нам гастеров-урюков...
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15 час.
Нургуль Калыгулова
АГА . РАЗБЕЖАЛИСЬ В ЕВРОСОЮЗ!! В ПРЕДБАННИКЕ  АСЕ СИДЕТЬ БУДЕТЕ!!
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15 час.
Влад Владимиров
Наивность - это распространенная разновидность идиотизма. Жить одними иллюзиями способны лишь неадекваты. Ничего хорошего не будет у тех, кто уповает на фашизм. На кон ставят это  одни лишь дауны и дегенераты.)))
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15 час.

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