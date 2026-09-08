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Царьград

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Игорь Ларионов: Бардаков выбыл на 7-10 дней из-за травмы

Игорь Ларионов: Бардаков выбыл на 7-10 дней из-за травмы

Захар Бардаков, нападающий «СКА», получил травму в матче КХЛ против «Лады» и выбыл на 7-10 дней. Главный тренер Игорь Ларионов подтвердил информацию.

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