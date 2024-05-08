Новая Perfect Dark не выйдет из тени в ближайшее время — игра до сих пор «в очень пл...

Новая Perfect Dark не выйдет из тени в ближайшее время — игра до сих пор «в очень плохом состоянии»Анонсированный три с половиной года назад перезапуск серии научно-фантастических шутеров Perfect Dark не показывался в новостных сводках уже давно, и, похоже, не только потому, что студия The Initiative настолько увлечена работой.