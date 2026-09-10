Ахиллесова пята Новгорода

Слово о геополитике В преамбуле к статье позволю себе сказать несколько слов о геополитике. О ее важности в понимании сути исторического процесса речь шла еще в Афганском цикле: в подзаголовке «Слово о геополитике» к материалу «На пороге Афганистана, или Прелюдия к миссии генерал-лейтенанта Н.