Ахиллесова пята Новгорода

Слово о геополитике В преамбуле к статье позволю себе сказать несколько слов о геополитике. О ее важности в понимании сути исторического процесса речь шла еще в Афганском цикле: в подзаголовке «Слово о геополитике» к материалу «На пороге Афганистана, или Прелюдия к миссии генерал-лейтенанта Н.
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