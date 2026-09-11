Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВЦИОМ: «Единой России» прогнозируют более 50% голосов на выборах

ВЦИОМ: «Единой России» прогнозируют более 50% голосов на выборах

Партия «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах. Об этом сообщил директор по политическим исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

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