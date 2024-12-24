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«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах

«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах

Даже невзирая на то, что за последние несколько десятилетий психиатрия значительно шагнула вперед и научилась довольно успешно справляться с самыми разными душевными недугами, а такие жуткие методы лечения, как электрошок и лоботомия, давно стали чем-то вроде достояния варварского прошлого, есть все-таки в психбольницах что-то такое, от чего по коже невольно пробегают мурашки.

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