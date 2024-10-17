Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы главе Азиатской шахматной федерации (АШФ) и бывшему президенту ОАЭ шейху Султану бен Халифе Аль Нахайяну во время форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.
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