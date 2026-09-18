Бастрыкин проконтролирует дело о попытке убийства младенца под Новосибирском

ЧП произошло утром 16 сентября в селе Верх-Тула Новосибирского района. 34-летний отец выпил и напал на плачущего младенца: бил девочку по лицу, кинул на пол.
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