Учет выехавших в экстремистских целях относят к основной защите в России

Учет выехавших из России для участия в экстремистской деятельности отнесен к основным направлениям госполитики в противодействии экстремизму, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов 29 декабря.
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