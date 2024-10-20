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Царьград

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Выборы и референдум в Молдавии признали состоявшимися: Голосование уже назвали "разгромом власти"

Выборы и референдум в Молдавии признали состоявшимися: Голосование уже назвали "разгромом власти"

Явка на выборы молдавского президента и референдум превысила 33%. Так что их можно считать состоявшимися.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну облезлые волки старого света все таки не хотят самостоятельно слезать с &quot;белой скалы&quot; уже не могут оторваться от жирных кусков мировой экономики а &quot;общенародные&quot; как то не перевариваются.....
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