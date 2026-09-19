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Названа причина смерти режиссера документальных фильмов Георгия Негашева

Названа причина смерти режиссера документальных фильмов Георгия Негашева

Анна Майорова/URA.RU/ТАСС Причиной смерти российского режиссера Георгия Александровича Негашева стала продолжительная болезнь.

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